Назначена новый главврач псковского кожвендиспансера

17:00, 27 февраля 2023, ПАИ

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила коллективу нового главврача кожно-венерологического диспансера Наталью Майорову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Надежда Рагозина пожелала успехов в развитии медицинской организации и отметила, что профессиональный опыт, управленческие и организаторские способности должны этому помочь.

Наталья Майорова знакома медицинским работникам, персоналу учреждения, она прошла путь от интерна кожно-венерологического диспансера до главного врача. С 2002 года работала врачом-дерматовенерологом, была заведующей поликлиническим отделением, а с октября 2022 года исполняла обязанности главного врача.

Наталья Майорова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», клиническую ординатуру по специальности «дерматовенерология», Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».