Назначена новый главврач псковского кожвендиспансера
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила коллективу нового главврача кожно-венерологического диспансера Наталью Майорову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.
Надежда Рагозина пожелала успехов в развитии медицинской организации и отметила, что профессиональный опыт, управленческие и организаторские способности должны этому помочь.
Наталья Майорова знакома медицинским работникам, персоналу учреждения, она прошла путь от интерна кожно-венерологического диспансера до главного врача. С 2002 года работала врачом-дерматовенерологом, была заведующей поликлиническим отделением, а с октября 2022 года исполняла обязанности главного врача.
Наталья Майорова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», клиническую ординатуру по специальности «дерматовенерология», Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
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