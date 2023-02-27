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Митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Порховском районе

Памятные мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Порховском районе 27 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители региональной и муниципальной власти, учреждений города, учащиеся школ, ветераны и жители собрались на площади Красной Армии у памятника «Воинская слава», чтобы вспомнить освободителей Порховской земли от фашистских захватчиков. Они возложили к подножию монумента цветы и гирлянду воинской славы и почтили память защитников и освободителей Порховской земли минутой молчания.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

От имени губернатора Псковской области главу и жителей муниципалитета с памятной датой поздравила его первый заместитель Вера Емельянова. «Освобождение Порховского района положило конец жестоким бесчинствам и издевательствам, которым подвергли фашисты жителей. Страшными страницами в истории района осталась память о концлагерях, замученных и погибших людях в Дулаге, Заполянском лагере и Поляковой мызе. Народ выстоял в этой кровавой войне благодаря неимоверным усилиям и силе духа, любви к Родине и искренней вере в Победу. Наш святой долг перед ветеранами Великой Отечественной войны — сохранить правду о войне с фашизмом, воспитать из подрастающего поколения настоящих патриотов своего Отечества», — говорится в поздравительном адресе главы региона.

В феврале 1944 года после освобождения от немецких оккупантов Ленинграда силы Советской армии двинулись в сторону Пскова. Порхов освобождали 285-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Соболя, 288-я стрелковая дивизия генерал-майора Григория Колчанова и 198-я стрелковая дивизия генерал-майора Михаила Князева.

«Бой шел за каждый дзот, за каждый дом. Потери были большими с обеих сторон. В боях за Порхов гитлеровцы потеряли от половины до двух третей личного состава в каждой роте. В районе Порхова советские воины захватили 10 танков, более 50 пулеметов, 27 орудий, 12 тракторов, 20 тысяч снарядов и гранат, уничтожили 4 тысячи гитлеровцев», - отметили в правительстве.

«В ночь на 26 февраля части Красной Армии овладели городом Порхов. Захват этого важного узла вражеской обороны — пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования Верховного главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре», — писали корреспонденты фронтовой газеты «На страже Родины».

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