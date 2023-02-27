2,5 тысячи блинов съели гости Масленицы в Изборске

17:06, 27 февраля 2023, ПАИ

2 500 блинов съели посетители музейного кафе «Блинная» в день проведения Масленицы в Изборске. Также они выпили 250 литров травяного чая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Кроме того, гости музея оценили кухню народа сето: попробовали мульгикапсад, сетоский крендель и тыквенный компот. Всего музей на Масленицу посетили более пяти тысяч человек.

Многие приехали на праздник целыми семьями, поэтому во всех активностях принимали участие посетители разных возрастов. Псковичи ловили вместе с детьми рыбу, прыгали в мешках, разгадывали загадки, катались на лошадях, участвовали в конкурсах, слушали сетоские и русские сказки. Гости также увидели выступление ансамбля «Сказ», делали видео и фотографии.