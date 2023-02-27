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Общество

Митинги в честь годовщины освобождения от фашистов провели в Пустошке и Бежаницах

Митинги, посвященные 79-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялись в Пустошке и Бежаницах. Об этом сообщают районные газеты.

Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»

В Пустошке мероприятие открыла временно исполняющая полномочия главы администрации района Вера Шилова. Она поздравила собравшихся на митинге со знаменательной датой.

Провела церемонию методист регионального центра компетенций Валерия Тумасова, она предоставила слово для выступления главе администрации городского поселения «Пустошка» Юрию Кравцову, председателю районного Собрания депутатов Дмитрию Зарембо, председателю районного совета ветеранов войны и труда Тамаре Приваловой, представителю КПРФ Станиславу Янкевичу и учащемуся 10 класса городского центра образования Ивану Шевцову.

Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»

В память о погибших воинах-освободителях была объявлена минута молчания, затем к стеле возложили гирлянду славы и цветы. 

Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»

Также митинг состоялся на братском захоронении посёлка Бежаницы, где собрались жители райцентра, ветераны, представители администрации, трудовых коллективов и молодёжь. 

Фото: газета Бежаницкого района «Сельская новь»

Глава района Сергей Михеев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и рассказал об истории освобождения районного центра. «Сегодня, стоя на этом святом для каждого из нас месте, мы должны вспомнить всех, кто освобождал район, поклониться их светлой памяти и отдать должное их подвигу. За освобождение нашего посёлка погибло почти полтысячи солдат и офицеров Советской Армии, а за район в целом более 2000 человек. За годы оккупации района насильственно умер или скончался от лишений каждый четвёртый его житель. Поэтому сегодняшний праздник – День освобождения райцентра – одновременно и День траура, день памяти тех, кто принёс нам это освобождение», — подытожил Сергей Михеев.

Фото: газета Бежаницкого района «Сельская новь»

Затем к братским захоронениям воинов возложили венки и цветы. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших.

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