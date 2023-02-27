Три участника из Псковской области прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

17:19, 27 февраля 2023, ПАИ

Три участника из Псковской области прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Участниками онлайн-этапа конкурса стали 800 лекторов из 77 регионов России. Они подготовили лекции в рамках заявленных направлений: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность.

В полуфинал прошли 400 участников, которые получили высокую совокупную оценку. В их числе – три лектора из Псковской области: Нина Витковская, Дина Дабришюте и Александр Цветков. Нина Витковская, начальник службы музейных проектов Псковского музея-заповедника, также вошла в число трёх лекторов, завоевавших наибольшую симпатию интернет-аудитории.

«Выступая, я на своем примере показала, что чем четче и грамотнее выстроена речь, тем приятнее слушать оратора, - отметила Нина Витковская. - Поставленный голос помогает удерживать внимание любой аудитории. Несомненно, это мощный инструмент, который я использую для того, чтобы поговорить со слушателями на разные темы, например, о классической музыке. В нашем обществе сохраняется мнение, что классическое искусство элитарно. В то же время в рекламных роликах, в видео различного формата в социальных сетях используется классическая музыка. Дело в том, что современная аудитория социальных медиа уже не узнает произведения классиков. Искусство повсюду, только надо научиться его разглядеть и услышать».

Полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов» пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед экспертным советом. Финальный этап конкурса состоится в Москве. Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.