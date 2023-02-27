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Общество

Фотоконкурс «А ну-ка, девушки!» объявил молодёжный центр Пскова

Фото: молодежный центр Пскова

Фотоконкурс «А ну-ка, девушки!» запустил Псковский молодежный центр к 8 Марта. К участию приглашаются фотографы (профессионалы и любители) в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Главное условие конкурса – фотография должна соответствовать тематике конкурса и не нарушать авторские права.

Отправить свою фотоработу в виде фотографии или фотоколлажа можно с 27 февраля по 8 марта, заполнив соответствующую форму по ссылке. 10 марта в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодёжного центра Пскова объявят победителей.

Перед подачей заявки необходимо изучить положение.

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