Сотрудники псковского УФСИН передали книги и игрушки подопечным из детского фонда

17:48, 27 февраля 2023, ПАИ

Участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу» приняли сотрудники УФСИН России по Псковской области, также они передали для подопечных фонда мягкие игрушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Собранные сборники стихов и сказок, научно-популярные и художественные произведения в ближайшее время пополнят библиотечные фонды интернатов Псковской области.

Как отметили сотрудники УФСИН, акция «открыла год добрых дел и благотворительности в ведомстве».