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Спорт

Псковские теннисисты одержали три победы на чемпионате в Петербурге

Теннисисты из Псковской области одержали три победы в первом этапе XXV открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята преодолели первый этап на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга: сыграв с тремя командами, наши теннисисты одержали три победы!» - написал он.

Фото: Юрий Сорокин

В составе команды - Михаэль Левин, Степан Бутырко и Андрей Чугаев. Капитан - тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников. 

«Все члены команды проявили характер и волю к победе, но расслабляться рано: впереди игры с пятью командами в группе из девяти клубов. Следующий тур состоится 12 марта. Держим кулачки за наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!» - добавил Юрий Сорокин.

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