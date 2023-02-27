Псковские теннисисты одержали три победы на чемпионате в Петербурге

17:43, 27 февраля 2023, ПАИ

Теннисисты из Псковской области одержали три победы в первом этапе XXV открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Ребята преодолели первый этап на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга: сыграв с тремя командами, наши теннисисты одержали три победы!» - написал он.

В составе команды - Михаэль Левин, Степан Бутырко и Андрей Чугаев. Капитан - тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников.

«Все члены команды проявили характер и волю к победе, но расслабляться рано: впереди игры с пятью командами в группе из девяти клубов. Следующий тур состоится 12 марта. Держим кулачки за наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!» - добавил Юрий Сорокин.