Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании в России

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы (бакалавра. - Ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», - отметил он. Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будут признаваться.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Также в отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, добавил российский лидер.

В октябре Минобрнауки сообщало, что макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, будет представлен к концу года в виде федерального государственного образовательного стандарта. Процесс перехода на нее предполагается начать в 2023-2024 учебном году. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2023

ПсковГУ приглашает на новую программу сетевого обучения
27 февраля 2023

Специалисты педиатрического медуниверситета из Петербурга прибыли в Бежаницы
27 февраля 2023

Концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 3 марта
27 февраля 2023

Директор псковской клиники: Проблем с поставкой оборудования сейчас нет
27 февраля 2023

Митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Порховском районе
27 февраля 2023

2,5 тысячи блинов съели гости Масленицы в Изборске
27 февраля 2023

Назначена новый главврач псковского кожвендиспансера
27 февраля 2023

Какие направления медицины востребованы у псковичей, рассказал эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...