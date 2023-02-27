Концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 3 марта
3 марта в 17:00 на Четырёх углах в Пскове состоится концерт «За Победу! За Наших! За Правду!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества.
«Команда «Мы вместе» и команда Народного фронта приглашают вас на концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» - говорится в сообщении.
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