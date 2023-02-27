Специалисты педиатрического медуниверситета из Петербурга прибыли в Бежаницы

18:08, 27 февраля 2023, ПАИ

Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России приехали в Псковскую область. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

«6 часов пути до Бежаниц. Межрайонная больница. Специалисты НМИЦ открыли новый сезон выездных мероприятий в Псковской области», - отмечается в сообщении.

Затем специалисты отправятся в Псков и Великие Луки.

Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оказали медицинскую помощь 781 ребёнку из Псковской области в мае 2022 года.