Специалисты педиатрического медуниверситета из Петербурга прибыли в Бежаницы
Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России приехали в Псковскую область. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».
«6 часов пути до Бежаниц. Межрайонная больница. Специалисты НМИЦ открыли новый сезон выездных мероприятий в Псковской области», - отмечается в сообщении.
Затем специалисты отправятся в Псков и Великие Луки.
Ранее сообщалось, что специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оказали медицинскую помощь 781 ребёнку из Псковской области в мае 2022 года.
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