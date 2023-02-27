25 и 26 февраля прошёл турнир по футболу «Кубок Острова - 2023»

18:26, 27 февраля 2023, ПАИ

25-26 февраля в спортзале в/ч 35700 в микрорайоне Остров-3 прошел турнир по футболу «Кубок Острова - 2023». Стали известны его результаты. О них пишет паблик районной газеты «Островские вести».

Как сообщили на сайте ФК «Острович, итоги турнира следующие:



1 место : Колледж ГУ Псков

2 место :"Острович» Остров

3 место :"Alliance» Остров

4 место : «Темп» Печоры

5 место: «Молодёжь» Остров

Лучший бомбардир : Гаврюшин Алексей 13 мячей (Колледж ГУ)

Лучший игрок : Попов Алексей 10 мячей (Alliance)

Лучший вратарь :Афанасьев Александр (Колледж ГУ)