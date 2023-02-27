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Спорт

25 и 26 февраля прошёл турнир по футболу «Кубок Острова - 2023»

Кубок Острова - 2023. Фото ФК Острович

25-26 февраля в спортзале в/ч 35700 в микрорайоне Остров-3 прошел турнир по футболу «Кубок Острова - 2023». Стали известны его результаты. О них пишет паблик районной газеты «Островские вести».

Как сообщили на сайте ФК «Острович, итоги турнира следующие:

1 место : Колледж ГУ Псков
2 место :"Острович» Остров
3 место :"Alliance» Остров
4 место : «Темп» Печоры
5 место: «Молодёжь» Остров

Лучший бомбардир : Гаврюшин Алексей 13 мячей (Колледж ГУ)
Лучший игрок : Попов Алексей 10 мячей (Alliance)
Лучший вратарь :Афанасьев Александр (Колледж ГУ)

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