В Великих Луках идёт подготовка к XXVIII чемпионату России по воздухоплавательному спорту

19:00, 27 февраля 2023, ПАИ

Идёт подготовка к XXVIII чемпионату России по воздухоплавательному спорту и XXVII Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Великолукские новости». Мероприятия запланировано провести в период с 11 по 17 июня 2023 года. Уже разработана предварительная программа встречи.

Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Данный чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Добавим, что оргкомитет и дирекция XXVIII чемпионата России по воздухоплавательному спорту подготовили информацию о предстоящем мероприятии для пилотов, которые планируют принять участие в соревновании.