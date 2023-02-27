ПсковГУ приглашает на новую программу сетевого обучения

18:40, 27 февраля 2023, ПАИ

Для тех, кто мечтает стать новой Коко Шанель или Валентином Юдашкиным, в ПсковГУ создали стартовую платформу — сетевую образовательную программу «Конструирование швейных изделий». Об этом сообщили в пресс-центре учебного заведения. Вуз разработал платформу совместно с представителями Витебского государственного технологического университета. Набор абитуриентов состоится уже в этом году.

«У наших преподавателей уже есть опыт реализации направления «конструирование изделий лёгкой промышленности», сейчас ребята обучаются на третьем курсе. Сетевую программу мы разработали впервые. Мы выбрали именно Витебский государственный технологический университет в качестве партнёра, так как этот вуз является одним из основателей направлений, связанных с технологией, конструированием, материаловедением швейного производства. В ВГТУ очень хороший преподавательский состав, сильная научная база, много патентов на разработки», — рассказала старший преподаватель кафедры дизайна и технологии обработки материалов Наталья Елисеева.

Производственным партнёром стала швейная фабрика «Кампотекс», производство которой расположено в городе Острове. Студенты успешно сотрудничают с этим предприятием. В прошлом году на производственной практике они смогли поработать в техническом отделе фабрики: ребята получили ТЗ и создали коллекцию мягких игрушек, которые скоро должны поступить в продажу.

«Программа ориентирована на практику. Мы будем выполнять много изделий из различных материалов: у нас есть связи с производствами в Псковской области, Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас в нашем регионе и не только открывается очень много швейных предприятий, они постоянно ищут работников. В этой сфере не хватает конструкторов, технологов, портных», — подчеркнула Наталья Елисеева.

Обучение в бакалавриате рассчитано на четыре года. Курсы псковских преподавателей будут проходить в очном формате в университете.