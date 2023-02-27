В Бежаницком районе прошла игра «Юнармейцы, вперёд!»

19:40, 27 февраля 2023, ПАИ

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На базе Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества состоялась традиционная районная военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперёд!». Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Сельская новь». Школьники прошлых лет с этой игрой хорошо знакомы: ранее она называлась «Зарница», а на областном уровне — «Орлёнок».

Несмотря на катаклизмы погоды, все четыре команды из района прибыли вовремя — учащиеся Бежаницкой, Краснолученской, Чихачёвской и Ашевской школ. По традиции, в начале игры прошло зачисление новоиспечённых юнармейцев в дружную семью, после — соревнования в конкурсе строя и песни, в сдаче нормативов физической подготовки и в комбинированной военно-спортивной эстафете «Семеро смелых».

В итоге первое место заняла Краснолученская школа, второе — Ашевская, третье — Бежаницкая.

С приветственным словом на играх выступили директор Бежаницкого ЦРТДиЮ Александр Яковлев, начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Бежаницкого района Ирина Силантьева и военный комиссар военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Сергей Хабаров.