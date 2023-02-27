Новые рабочие места планируют создать в Пустошкинском районе

20:30, 27 февраля 2023, ПАИ

О создании градообразующего предприятия в Пустошкинском районе сообщил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это одна из главных тем нашей работы, так как в Пустошкинском районе не хватает рабочих мест», — отметил Юрий Кравцов, добавив, что в планах создание целого кластера предприятий.

«Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов и надеемся, что проект будет реализован при поддержке региональных властей. План работ уже намечен», — поделился глава городского поселения.

Сферой проекта станет туризм, так как район славится своей экологичностью и большим количеством озёр.