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Общество

Новые рабочие места планируют создать в Пустошкинском районе

О создании градообразующего предприятия в Пустошкинском районе сообщил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это одна из главных тем нашей работы, так как в Пустошкинском районе не хватает рабочих мест», — отметил Юрий Кравцов, добавив, что в планах создание целого кластера предприятий.

«Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов и надеемся, что проект будет реализован при поддержке региональных властей. План работ уже намечен», — поделился глава городского поселения.

Сферой проекта станет туризм, так как район славится своей экологичностью и большим количеством озёр.

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