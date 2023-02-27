Новые рабочие места планируют создать в Пустошкинском районе
О создании градообразующего предприятия в Пустошкинском районе сообщил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Это одна из главных тем нашей работы, так как в Пустошкинском районе не хватает рабочих мест», — отметил Юрий Кравцов, добавив, что в планах создание целого кластера предприятий.
«Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов и надеемся, что проект будет реализован при поддержке региональных властей. План работ уже намечен», — поделился глава городского поселения.
Сферой проекта станет туризм, так как район славится своей экологичностью и большим количеством озёр.
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