Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Ленобласти похитили тушу косули после ДТП

Сотрудники Охотнадзора Ленобласти вместе с полицией разыскивают тушу косули, насмерть сбитой на трассе в Лужском районе 26 февраля.

ДТП произошло около 08:00 на 122-м км автодороги Петербург – Псков. С просьбой о розыске обратились сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

По сообщениям очевидцев, косуля лежала на обочине, однако позже исчезла. Специалисты Охотнадзора предполагают, что тушу похитили.

В Лужском районе обитает европейский вид косуль, сезон охоты на них не открывается. Охотоведы следят за сохранением численности популяции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2023

Троицкий мост в Пскове повредили во время ДТП
27 февраля 2023

ВИДЕО Группу проституток задержали полицейские в Пскове
26 февраля 2023

Факт отказа псковичу-инвалиду в посещении спа-зоны проверит СК

26 февраля 2023

Оперативные службы направлены на Талабские острова для ликвидации возгорания

26 февраля 2023

Полиция продолжает поиски пропавшего 3 года назад псковича
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и фуры
25 февраля 2023

Иномарка горела в центре Печор


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...