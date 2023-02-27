В Ленобласти похитили тушу косули после ДТП
Сотрудники Охотнадзора Ленобласти вместе с полицией разыскивают тушу косули, насмерть сбитой на трассе в Лужском районе 26 февраля.
ДТП произошло около 08:00 на 122-м км автодороги Петербург – Псков. С просьбой о розыске обратились сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.
По сообщениям очевидцев, косуля лежала на обочине, однако позже исчезла. Специалисты Охотнадзора предполагают, что тушу похитили.
В Лужском районе обитает европейский вид косуль, сезон охоты на них не открывается. Охотоведы следят за сохранением численности популяции.
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