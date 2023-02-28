Вера Шилова назвала проблемные сферы в Пустошкинском районе
Проблемные сферы в Пустошкинском районе назвала врио главы муниципалитета Вера Шилова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Самые большие — с ЖКХ и образованием. Приходится решать много вопросов», — рассказала Вера Шилова. Врио главы Пустошкинского района также отметила, что проблемы в муниципалитете есть и в других сферах и они [проблемы] «копились годами».
На контроле, по словам Веры Шиловой, остаются вопросы градостроительства, культуры.
Напомним, прежней главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявили импичмент. Депутаты районного Собрания высказали ей недоверие и отправили в отставку до истечения срока полномочий.
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