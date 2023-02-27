Александр Козловский встретился в Великих Луках с людьми, поддерживающими бойцов СВО

21:40, 27 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в Великих Луках Александр Козловский провёл встречу с участниками гуманитарной миссии «Единой России», направленной на поддержку участников специальной военной операции. В ходе встречи депутат Госдумы поблагодарил их за помощь. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В сборе гумпомощи регулярно участвуют великолукские предприятия, учреждения образования, общественные и волонтёрские организации, неравнодушные граждане.

«Хотел бы отдельно отметить вклад великолучан в общую задачу. У Татьяны Щеблыкиной своя личная непростая история. Её сын Роман год назад погиб при выполнении боевых задач. Роман награждён орденом Мужества посмертно. Сейчас Татьяна Николаевна передает вязаные вещи нашим военным. Кроме того, изготавливает для бойцов окопные свечи. Галина Кавковская оказывает материальную помощь. Средства идут на покупку необходимых вещей и товаров для участников СВО. Любовь Прозукина в больших объёмах вяжет носки для участников спецоперации. Она уже связала более 100 пар. Сегодня к нам по видеосвязи подключилась Эльвира Ивановна Демидова. Она вяжет тёплые вещи и регулярно передаёт носки, варежки, шарфы, продукты питания для наших бойцов. Помогает и материально. Вклад в гуманитарную миссию каждого человека одинаково важен для нас, а самое главное — для наших бойцов, они чувствуют нашу заботу и поддержку», — написал Александр Козловский в Telegram.

Отдельно депутат отметил вклад различных предприятий, организаций и учебных заведений Великих Лук. Они передают для СВО стройматериалы, электротовары, генераторы, газ для портативных баллонов, выделяют автотранспорт для перевозки груза, организовывают на своих площадках пункты сбора гумпомощи. И это далеко не всё.

«Поддержка наших военных и их семьей является одним из важных приоритетов нашей страны. Начатая нами работа будет продолжена. Важно, что на уровне нашего региона это направление получило личную поддержку губернатора Михаила Ведерникова. А секретарь генсовета «Единой России», псковский сенатор Андрей Турчак регулярно лично передаёт гумпомощь нашим ребятам», — подчеркнул Александр Козловский.