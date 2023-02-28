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Общество

Пустошкинские коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада

Последствия сильного снегопада продолжают устранять пустошкинские коммунальщики, сообщил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«У нас возникли большие проблемы в связи со снегопадом, который прошёл с 25 по 26 февраля. В тот момент была подключена вся коммунальная техника, и сейчас она продолжает работать», — рассказал Юрий Кравцов.

Врио главы Пустошкинского района Вера Шилова также напомнила, что половина населённых пунктов в муниципалитете осталась без электроэнергии из-за последствий снегопада, при этом все коммунальные и дорожные службы работали в усиленном режиме.

«Мы благодарны людям за их терпение и понимание, потому что техники для уборки снега не хватало», — поблагодарила Вера Шилова жителей района.

Ранее сообщалось, что более ста деревень Псковской области остались без света из-за снегопада.

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