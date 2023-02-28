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В Псково-Печерском монастыре проходит Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона

Чтение покаянного канона совершил митрополит Тихон. Фото: Псково-Печерский монастырь

27 февраля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона совершил митрополит Тихон. Об этом сообщили в монастыре.

Великое повечерие служится в седмичные дни Великого поста, а также в составе всенощной праздников Рождества Христова, Богоявления Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы. Если Великое повечерие совершается в составе всенощного бдения, то после Великого славословия следует лития, и далее последование не отличается от вечерни в составе всенощной. Если повечерие служится не на бдении, то после этого поётся канон (исключение составляют первые четыре дня Великого поста, когда Великий покаянный канон читается сразу после 69-го псалма в начале повечерия, поскольку этот канон настраивает душу на покаяние). Обычно читается один или два канона, иногда ещё прибавляются стихиры.

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