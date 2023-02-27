В Новосокольниках планируют отключение электричества

22:41, 27 февраля 2023, ПАИ

В связи с работами на электролинии города Новосокольники по установке и замене оборудования будет прекращена подача электроэнергии, сообщает редакция газеты «Новосокольнический край»:

– 28 февраля с 9:00 до 17:00 — в административное здание МУП «Искра», котельную № 9, городскую баню (при условии температуры воздуха +5 градусов);

– 2 марта с 9:00 до 17:00 — на улицы Первомайскую, Дачную, Отса, Куйбышева, Жалиса, Свободную, Малоудрайскую, Великолукскую, Юбилейную, Шоссейную, Дмитрия Григорьева, Молодёжную, Новую, Заречную, Дружбы, Зелёную, в переулки Армейский и Лесной, в магазины «Автозапчасти», ИП Мазурова, № 10 (райпо), в храм Святителя Николая, на станцию борьбы с болезнями животных, на газоэксплуатационный участок;

– 3 марта с 9:00 до 17:00 — на улицы Лесную, Жалиса, Свободную, Малоудрайскую, Великолукскую, Юбилейную, Шоссейную, Дмитрия Григорьева, Молодёжную, Новую, Заречную, Дружбы, Зелёную, в переулки Армейский и Лесной, на склады райпо, в магазин № 10, на станцию борьбы с болезнями животных, на газоэксплуатационный участок.