Псковичку подозревают в применении насилия к сотруднице по правам несовершеннолетних

23:14, 27 февраля 2023, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Псковского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 19 января 2023 года сотрудники полиции пришли в дом к 34-летней жительнице для проверки условий проживания ребёнка в одном из населённых пунктов Псковского района. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на сотрудницу по делам несовершеннолетних, применив физическое насилие.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.