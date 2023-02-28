Кубок города Пскова по рукопашному бою собрал почти сто участников

00:02, 28 февраля 2023, ПАИ

26 февраля в областном центре состоялся Кубок города Пскова по рукопашному бою, посвящённый Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. Об этом сообщили в региональной Федерации рукопашного боя.

Как рассказали в федерации, основная цель этих соревнований — повышение спортивного мастерства участников. Турнир не является отборочным в сборную города, поэтому были приглашены команды гдовского и великолукского отделений региональной федерации. Всего в Кубке приняли участие 94 спортсмена, разыграли 25 комплектов медалей среди юношей и шесть комплектов медалей среди девушек.

«Благодаря хорошей работе организаторов, помощи представителей Федерации рукопашного боя Санкт-Петербурга и спонсорской поддержке турнир прошёл на высоком организационном уровне, все призёры были награждены медалями федерации, грамотами спорткомитета, сладкими подарками спонсоров, а лучшим спортсменам и тренерам команд были вручены ценные подарки», — поделилась президент ПРОО ФРБ Дина Дымова.

Главным судьёй соревнований был Кононенко Юрий Григорьевич.