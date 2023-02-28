В Госдуме прорабатывают закон о размере суточных для командировочных

00:33, 28 февраля 2023, ПАИ

Государственная Дума расмотрит законопроект, по которому предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Законопроект внесён Курултаем Республики Башкортостан.

«[Законопроект] предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке», — сообщается в тексте пояснительной записки.

Согласно тексту пояснительной записки, с учётом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.

