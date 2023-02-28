Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме прорабатывают закон о размере суточных для командировочных

Для командировочных изменят суточные. Фото: publicdomainpictures. Лицензия Creative Commons

Государственная Дума расмотрит законопроект, по которому предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе, пишет РИА Новости.
Законопроект внесён Курултаем Республики Башкортостан.

«[Законопроект] предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке», — сообщается в тексте пояснительной записки.

Согласно тексту пояснительной записки, с учётом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2023

В Госдуме прорабатывают закон о размере суточных для командировочных
27 февраля 2023

В Пскове проходит выставка стендовых моделистов «ВЫZOV»
27 февраля 2023

Пустошкинские коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада
27 февраля 2023

ФОТОФАКТ Полярное сияние зафиксировали любители астрономии под Псковом
27 февраля 2023

Глава администрации Пустошки рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района
27 февраля 2023

В Псково-Печерском монастыре проходит Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
27 февраля 2023

Вера Шилова назвала проблемные сферы в Пустошкинском районе
27 февраля 2023

Александр Козловский встретился в Великих Луках с людьми, поддерживающими бойцов СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...