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Общество

В Петербурге из-за непогоды объявили «жёлтый» уровень опасности

Екатерининский дворец в Царском Селе. Фото: Wikimedia. Лицензия Creative Commons

«Жёлтый» уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

«По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра с порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

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