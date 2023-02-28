В Петербурге из-за непогоды объявили «жёлтый» уровень опасности

00:51, 28 февраля 2023, ПАИ

«Жёлтый» уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

«По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра с порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.