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Общество

34% псковичей делают накопления на случай потери дохода

Каждый третий пскович (34%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, сообщает сервис SuperJob.

Каждый пятый (19%) копит на отдых и путешествия, а каждый шестой (16%) — на недвижимость. На будущее детей откладывают 14%, на создание пассивных источников дохода — 12%, на жизнь после выхода на пенсию — 11%. В числе других финансовых целей — ремонт (на него копит 10% опрошенных), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 5%), дорогие вещи (4%) и открытие собственного бизнеса (3%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов.

Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам.

Каждый третий горожанин (32%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, 29% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 11%, от трети до половины — 9%. Еще 4% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.



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