Пожар из-за короткого замыкания в электроплите произошёл в Дно

10:07, 28 февраля 2023, ПАИ

Кухонный гарнитур загорелся в многоквартирном доме на улице Энергетиков в городе Дно в 1:11 28 февраля. Пожар произошел из-за короткого замыкания в электроплите. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме того, в 19:45 27 февраля в псковской деревне Писковичи загорелась хозпостройка, предварительная причина – поджог. Пожарные отстояли три хозяйственные постройки.

Позже, в 22:02, сгорел жилой дом в переулке Светлый в городе Острове. Предположительно, пожар начался из-за неисправности отопительного котла.

Также дом сгорел и в деревне Подолешье Гдовского района. Возгорание произошло в 22:11 из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Ещё одна хозяйственная постройка сгорела в великолукской деревне Иванцово. Пожар произошёл в 1:30 28 февраля. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что пенсионерка пострадала при пожаре в Плюсском районе.