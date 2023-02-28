Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне стали чаще жаловаться на качество косметики

Россияне стали покупать косметику на 15% реже. Роспотребнадзор в феврале провел горячую линию по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Россияне обратились на нее 5429 раз. Год назад таких обращений было на тысячу меньше, пишет газета «Известия».

На специализированную горячую линию Роспотребнадзора, которая работала с 6 по 17 февраля, поступило 5429 обращений. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем во время аналогичной акции прошлого года, сообщили в ведомстве. 

«Потребителей интересовало, какую обязательную информацию должна содержать маркировка парфюмерно-косметической продукции, на какой продукции она должна обязательно присутствовать, какая информация должна быть размещена на косметике для детей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также покупатели просили специалистов ведомства помочь составить претензии в адрес продавцов: юристы помогли написать 145 обращений.

Объем контрафакта в парфюмерии последовательно снижается в последние годы, заверили в НИУ ВШЭ. Если в 2019 году на рынке насчитывалось почти 60 млн единиц контрафактной парфюмерии, по итогам 2022 года это число сократилось более чем вдвое — до 29 млн упаковок. По сравнению с 2021 годом объем духов, находящихся в нелегальном обороте, снизился на 16%, подсчитали специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2023

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе

28 февраля 2023

До +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 1 марта
28 февраля 2023

На Псковкирпиче открылся муниципальный аптечный пункт
28 февраля 2023

Потенциально запасной для Пулково аэропорт в Пскове работает в штатном режиме
28 февраля 2023

Четыре площадки для ГТО создадут в Псковской области в 2023 году
28 февраля 2023

Около 400 тысяч рублей штрафов назначили псковским кредиторам за год
28 февраля 2023

ФОТОФАКТ Кот в кормушке
28 февраля 2023

Псковские волонтеры готовят программы для привлечения молодых туристов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...