Россияне стали чаще жаловаться на качество косметики

10:20, 28 февраля 2023, ПАИ

Россияне стали покупать косметику на 15% реже. Роспотребнадзор в феврале провел горячую линию по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Россияне обратились на нее 5429 раз. Год назад таких обращений было на тысячу меньше, пишет газета «Известия».

На специализированную горячую линию Роспотребнадзора, которая работала с 6 по 17 февраля, поступило 5429 обращений. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем во время аналогичной акции прошлого года, сообщили в ведомстве.

«Потребителей интересовало, какую обязательную информацию должна содержать маркировка парфюмерно-косметической продукции, на какой продукции она должна обязательно присутствовать, какая информация должна быть размещена на косметике для детей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также покупатели просили специалистов ведомства помочь составить претензии в адрес продавцов: юристы помогли написать 145 обращений.

Объем контрафакта в парфюмерии последовательно снижается в последние годы, заверили в НИУ ВШЭ. Если в 2019 году на рынке насчитывалось почти 60 млн единиц контрафактной парфюмерии, по итогам 2022 года это число сократилось более чем вдвое — до 29 млн упаковок. По сравнению с 2021 годом объем духов, находящихся в нелегальном обороте, снизился на 16%, подсчитали специалисты.