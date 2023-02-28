Проверку систем оповещения проведут в Псковской области 1 марта

10:09, 28 февраля 2023, ПАИ

Комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) проведут в Псковской области 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 10:40 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей. А в 10:43 в эфире телевизионных и радиоканалов первого мультиплекса будет передан сигнал «Техническая проверка».

Комплексная проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.