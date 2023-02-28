Псковские волонтеры готовят программы для привлечения молодых туристов

11:08, 28 февраля 2023, ПАИ

Новые интерактивные проекты, популяризирующие историческое и культурное наследие Псковщины, ждут гостей и жителей Пскова этим летом. Интерактивы готовят региональные волонтеры гостеприимства в рамках программы подготовки добровольческих кадров в сфере туризма «Волонтеры гостеприимства: Мастерство Гида / Skill of guide». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Основная идея добровольческого движения «Волонтеры гостеприимства» – сделать путешествия душевными и доступными. Для этого в разных регионах России созданы корпуса волонтеров гостеприимства. Добровольцы знакомят путешественников с городом, проводят опросы туристов по выявлению актуальных проблем, оказывают всевозможную помощь путешественникам, реализуют интерактивные активности, направленные на популяризацию культурного наследия и традиций своего региона.

Программа подготовки гидов-волонтеров включает не только профильные тематические занятия в области туризма, экскурсоведения и краеведения, но и практические тренинги по развитию софт-скиллз, а также курс учебных экскурсий различных тематик. Волонтеры учатся и проектному мышлению, чтобы в будущем самостоятельно реализовывать свои идеи в туристической сфере и индустрии гостеприимства. В программе принимают участие молодые люди от 15 до 35 лет.

«Богатейшее наследие Псковской земли позволяет создать самые разнообразные по тематике программы, маршруты и активности, которые можно представить туристам. Чтобы рассказать об этом богатстве, нужно и самому обладать знаниями, уметь рассказать, показать, прочувствовать былые события. Без соучастия и сопереживания, без огонька в глазах невозможно вызвать те самые эмоции, за которыми приезжают туристы. Поэтому гостеприимство – это, прежде всего, патриотизм, когда мы знаем и с гордостью рассказываем о своем крае», - отметили авторы проекта.

Проект «Волонтеры гостеприимства: Мастерство Гида / Skill of guide» по подготовке гидов-волонтеров стартовал в июне 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его окончанием станет реализация пилотных интерактивных программ в начале лета для псковичей и гостей города. Также в начале лета станут доступны программы, разработанные волонтерами с использованием современных коммуникационных IT-форматов, для студентов и школьников из пяти городов – участников проекта: Ярославля, Томска, Владимира, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы.