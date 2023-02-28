Псковские полицейские посетили пункты временного размещения беженцев

11:03, 28 февраля 2023, ПАИ

Псковские полицейские посетили расположенные в регионе пункты временного размещения беженцев, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель визита - оказание всесторонней помощи и выявление проблемных вопросов при оказании государственных услуг.

Рабочая группа сотрудников управления по вопросам миграции рассказала гражданам об урегулировании их правового статуса и предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Также сотрудники ведомства оказали помощь в оформлении соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, в ходе беседы были даны разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, а также организацией социального обслуживания, оказанием содействия в освоении новых профессий и трудоустройстве, оформлением медицинских документов.

На каждый поставленный вопрос сотрудники ведомства дали исчерпывающую информацию. Подобная работа проводится на плановой основе, подчеркнули в УМВД.