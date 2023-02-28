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Общество

Соцфонд назначил спецвыплату для медработников

Соцфонд назначил специальную социальную выплату более чем 680 тысячам медиков, следует из публикации на сайте фонда.

«Социальный фонд назначил специальную социальную выплату более 680 тыс. медицинских работников на общую сумму около 6 млрд рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах страны. В новых субъектах России выплату получили свыше 14 тыс. медработников на общую сумму 100 млн рублей», — сказано в сообщении.

Выплата полагается специалистам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сумма выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

В фонде отметили, что средства получат все, кому положена выплата. Сейчас деньги в среднем перечисляются в течение трех рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников, добавили в фонде.

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