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Общество

Около 400 тысяч рублей штрафов назначили псковским кредиторам за год

В Псковской области судебные приставы привлекли к административной ответственности 15 юридических лиц, в том числе две коллекторские организации, девять микрофинансовых организаций и четыре кредитных учреждения. Общая сумма штрафов по данным нарушениям составила 395 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

Всего в 2022 году должностные лица управления приняли к рассмотрению 111 обращений, из них в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, восемь обращений, в отношении микрофинансовых организаций – 83, а в отношении кредитных организаций – 20 обращений.

В ведомстве отметили, что с каждым годом такого рода обращений становится всё больше, в основном это жалобы на неправомерные действия со стороны финансовых организаций. «Наша главная задача - помочь гражданам в восстановлении нарушенных прав и законных интересов, пресечь правонарушения со стороны таких организаций, а виновных лиц привлечь к административной ответственности», — подчеркнули в региональном УФССП. 

Помимо этого, за прошлый год было проведено 34 административных расследования, по результатам которых выявили факты нарушения законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности.

Псковичей предупредили, что если действия по взысканию задолженности коллекторскими организациями нарушают требования действующего законодательства, то они могут обратиться в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки. Управление находится в Пскове на улице Текстильной, 3. Также можно отправить письмо по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.

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