Двое псковичей попались на краже кондитерских изделий из магазина
Росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
28 февраля в 15:03 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичей 2003 и 2004 годов рождения, которые украли из торгового зала кондитерские изделия.
По факту хищения проводится проверка.
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