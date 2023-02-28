Двое псковичей попались на краже кондитерских изделий из магазина

12:03, 28 февраля 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

28 февраля в 15:03 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичей 2003 и 2004 годов рождения, которые украли из торгового зала кондитерские изделия.

По факту хищения проводится проверка.