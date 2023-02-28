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Спорт

Число занимающихся спортом псковичей выросло на 5%

Число занимающихся спортом жителей Псковской области за год выросло на 5,4 %. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По её словам, общая численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в области по итогам 2022 года составила 255 128 человек, что составляет 44,9% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

При этом годом ранее регулярно физкультурой и спортом занимались 228 941 человек, или 39,5% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

«Данные статистического учета показывают рост количества занимающихся физической культурой и спортом. В Северо-Западном федеральном округе Псковская область в 2020 году по этому показателю занимала 11 место, в 2021 году - 10 место», - рассказала Елена Чернышова. Она добавила, что данные 2022 года в настоящее время обрабатывает Министерство спорта РФ.

Она также отметила, что на сегодняшний день в Псковской области развивается свыше 75 видов спорта. Самыми массовыми, по словам Елены Чернышовой, в 2022 году стали:

  • Военно-прикладные виды спорта - 18 303 человека;
  • Футбол - 13 478 человек;
  • Рыболовный спорт - свыше 11 989 человек;
  • Легкая атлетика и волейбол - 8 423 человека;
  • Баскетбол - 7 343 человека;
  • Плавание - 7 290 человек;
  • Шахматы - 6 687 человек;
  • Спортивный туризм - 5 037 человек;
  • Компьютерный спорт - 4 883 человека;
  • Лыжные гонки - 4 832 человека;
  • Настольный теннис - 4 348 человек.
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