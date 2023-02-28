В Псковской области ежегодно устанавливают 100 площадок для воркаута

12:26, 28 февраля 2023, ПАИ

100 спортивных площадок для воркаута устанавливают ежегодно в Псковской области. Эта работа началась в 2019 году при поддержке правительства региона и Федерации воркаута России. За короткий период в области появилось 300 новых воркаут-площадок. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, для привлечения детей и молодежи к занятиям физкультурой в регионе активно развиваются уличные виды спорта.

Также Елена Чернышова отметила, что основная работа по проведению спортивных мероприятий и организации участия псковских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях осуществляется совместно с областными спортивными федерациями, которые прошли аккредитацию.

В настоящее время комитет по спорту Псковской области аккредитовал 75 спортивных федераций.