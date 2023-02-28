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Общество

Псковичам напомнили, куда выбрасывать строительный мусор

Строительный мусор нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры для ТКО, напомнил жителям Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО.

Фото: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ТКО - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физлицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей, офисные отходы, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Иными словами, это остатки пищи, упаковки от продуктов и прочих товаров, одежда и другие бытовые отходы, которые каждый день образуются в жилых домах. Именно эти отходы региональный оператор по обращению с ТКО забирает с контейнерных площадок. И только их нужно складировать в мусорные баки, подчеркнули в компании.

К твердым коммунальным также относятся крупногабаритные отходы (КГО) – старая мебель, техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Их нужно оставлять в специальных отсеках для КГО или рядом с контейнерами. Спецтехника вывозит КГО по отдельному графику, согласно поступившим заявкам.

«Важно различать КГО и строительные отходы, для вывоза которых необходимо заключить отдельный договор. Такие отходы собственники должны вывозить самостоятельно, они не предназначены для обычных мусорных баков», - объяснили в «Экопроме».

Все отработанные строительные материалы, по словам специалистов, имеют класс опасности. Некоторые виды содержат вредные вещества, выделяют токсичные испарения, вызывают аллергические реакции. Накапливаясь в больших объёмах, они могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, предупредили псковичей.

«Однако жильцы дома № 26 на улице Коммунальной в Пскове не нашли иного решения, как выбросить строительные отходы в имеющиеся на площадке мусорные баки. Такие действия приводят к порче контейнеров и создают дополнительные трудности для управляющих организаций, которые вынуждены вручную вынимать строительный мусор. За несоблюдение данных предписаний виновнику грозит штраф», - подчеркнули в «Экопроме».

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