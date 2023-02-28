В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19

12:44, 28 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.

На прошлой неделе было выявлено 209 случаев заболевания коронавирусом, что почти на 30% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове и Порховском районе.

Также на прошлой неделе на 21% уменьшилось количество людей, у которых были зарегистрированы острые респираторные вирусные инфекции и грипп, — 4 802 случая. Эпидемические пороги не превышены во всех возрастных группах, при этом дети до 14 лет болеют в 50% случаев.

Чтобы предупредить заболевание ОРВИ и гриппом, дети и взрослые должны соблюдать правила «респираторного этикета», рекомендуют в комитете. В частности, нельзя касаться грязными руками носа и рта, кашлять и чихать нужно в носовые платки, лучше в одноразовые, по возвращении домой — обязательно мыть руки с мылом.

Также необходимо правильно питаться, уделять время для умеренной физической активности, а также ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Не следует переутомляться.

При плохом самочувствии или повышении температуры необходимо остаться дома – это снизит риск заражения других. Также важно не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.