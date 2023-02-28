В Псков прибудет экскурсионный поезд для участников СВО и их семей

12:49, 28 февраля 2023, ПАИ

Специальный туристический поезд по Русскому Северу для участников специальной военной операции и их семей запустили РЖД и Министерство обороны РФ в рамках проекта «Своих не бросаем». Он пройдёт и через Псковскую область. В частности, в Псков состав прибудет 2 и 9 марта, сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.



В железнодорожное путешествие, которое продлится шесть дней, отправятся военнослужащие, получившие ранения, их семьи, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач специальной военной операции. В общей сложности 750 человек.



Всего планируется три рейса туристического поезда. Пассажирский состав отправится с Ленинградского вокзала Москвы и посетит горный парк Рускеала, Сортавалу, Псков, Санкт-Петербург и Вологду. Первый туристический поезд отправился ещё 21 февраля. Следующие рейсы назначены на 28 февраля и 7 марта.



Поездки, как уточнили в Минобороны РФ, пройдут в формате «поезд-отель» со специальной экскурсионной программой в каждом городе остановки. Пассажиры туристического поезда посетят популярные туристические центры Русского Севера и познакомятся с их культурой, историей и памятниками искусства и архитектуры.



В частности, в Псковской области для гостей запланированы экскурсии по Пскову с посещением Псковского кремля и Изборска.