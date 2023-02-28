Положение о финансировании питания школьников в Пскове планируют изменить

13:01, 28 февраля 2023, ПАИ

Изменения в положение о финансировании расходов на питание учащихся псковских школ планируется принять на очередной сессии Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству в пресс-службе ПГД.

Как пояснили представители администрации Пскова, питание для учащихся начальной школы остается по-прежнему бесплатным. Оно финансируется за бюджетный счет. Речь идет о следующих суммах: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 123,56 рубля в день; обучающиеся из малоимущих семей - 113,56 рубля; обучающиеся за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей - 73,56 рубля в день.

Денежная компенсация питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, устанавливается в размере 64,5 рубля за каждый учебный день нахождения ребенка на обучении на дому (из бюджета города - 14,5 рубля, из бюджета области - 50 рублей).