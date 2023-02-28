Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Положение о финансировании питания школьников в Пскове планируют изменить

Изменения в положение о финансировании расходов на питание учащихся псковских школ планируется принять на очередной сессии Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству в пресс-службе ПГД.

Как пояснили представители администрации Пскова, питание для учащихся начальной школы остается по-прежнему бесплатным. Оно финансируется за бюджетный счет. Речь идет о следующих суммах: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 123,56 рубля в день; обучающиеся из малоимущих семей - 113,56 рубля; обучающиеся за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей - 73,56 рубля в день.

Денежная компенсация питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, устанавливается в размере 64,5 рубля за каждый учебный день нахождения ребенка на обучении на дому (из бюджета города - 14,5 рубля, из бюджета области - 50 рублей). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2023

В Псков прибудет экскурсионный поезд для участников СВО и их семей
28 февраля 2023

В Псковской области снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19
28 февраля 2023

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе

28 февраля 2023

До +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 1 марта
28 февраля 2023

На Псковкирпиче открылся муниципальный аптечный пункт
28 февраля 2023

Потенциально запасной для Пулково аэропорт в Пскове работает в штатном режиме
28 февраля 2023

Четыре площадки для ГТО создадут в Псковской области в 2023 году
28 февраля 2023

Около 400 тысяч рублей штрафов назначили псковским кредиторам за год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...