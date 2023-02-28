Пушкиногорец победил в личном чемпионате Псковской области по шахматам

13:25, 28 февраля 2023, ПАИ

Пушкиногорец Одиссей Сулейманянц победил в личном чемпионате Псковской области по шахматам среди мужчин, сообщает газета «Пушкинский край».

С 20 по 26 февраля за победу в Пскове сражались лучшие шахматисты региона. Сильнейшим оказался Одиссей Сулейманянц, который теперь отправится на чемпионат СЗФО, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 18 марта.

«Мы от всей души поздравляем победителя и желаем ему дальнейших успехов за шахматной доской!» - отмечается в сообщении.