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Культура

1 марта часть посетителей смогут бесплатно побывать в Изборском музее

Фото Изборского музея-заповедника

1 марта часть посетителей смогут бесплатно посетить Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие 18 лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и сотрудники международной организации музеев (ИКОМ).

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан, и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Для визита в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.

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