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Общество

Роскачество обнаружило нарушения в 40% образцов мужского термобелья

В 40% образцов мужского термобелья в России выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе в способности ткани поглощать влагу, сообщает Роскачество.

«Согласно результатам испытаний, у 40% мужского термобелья (футболка + кальсоны), которое исследовало Роскачество, выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу», - говорится в сообщении.

Так, по данным организации, у многих товаров, сертифицированных как бельевые изделия, гигроскопичность оказалась менее 1%, что является нарушением законодательства. А для получения сертификата значение должно быть не менее 6%. Однако в сертификате об этом не пишется, а указывается только в протоколах испытаний термобелья, которые предоставляются в орган сертификации.

«В итоге получается, что сертификаты в открытом доступе есть, а протоколов испытаний нет. Поэтому непонятно, что именно указано в протоколах. Если гигроскопичность заявлена достоверно (менее 1%), то возникает вопрос - каким образом получен сертификат. <...> Проблема слишком массовая, чтобы говорить о случайных ошибках лабораторий, которые проводят испытания для сертификации таких товаров», - пояснили в Роскачестве, передает РИА Новости.

Отмечается, что носить термобелье, которое нарушает требования законодательства по гигроскопичности, не опасно, но только если учитывать его свойства - то есть носить в холодную погоду как влаговыводящее, при этом сверху обязательно надевать одежду второго слоя, который будет впитывать отведенную влагу.

«При физических нагрузках желательно термобелье из материалов, которые отводят влагу. Сверху надо надевать одежду, которая не только защитит от ветра, но при этом станет влагоприемником, то есть будет впитывать влагу, которую отводит от тела термобелье. Если на полиэфирное термобелье надеть вторым слоем легкую болоневую куртку, которая не впитывает влагу, ожидаемого эффекта не будет, влага останется между первым и вторым слоем и приведет к переохлаждению», - также приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой.
 

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