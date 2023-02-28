Псковские теннисисты отправились на первенство СЗФО в Архангельск

14:52, 28 февраля 2023, ПАИ

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman в составе спортивной делегации от Псковской области отправляются в Архангельск, где с 1 по 5 марта пройдет первенство СЗФО среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

От псковского клуба в турнире примут участие Рустам Рузиев, Максим Иванов, Александр Деревянченко и Андрей Чугаев. Кроме того, в составе сборной - Анастасия Агеева, Егор Будуштяну и Владислав Ильин из Печор, а также Павел Морозов из города Дно.

Сопровождают спортсменов старший тренер клуба Nordman, мастер спорта Вадим Барышников, а также тренер из Печор, мастер спорта Андрей Петухов.