Идею наследования права на льготный участок родственниками героев поддержало Собрание

14:53, 28 февраля 2023, ПАИ

Депутатский корпус Псковского областного Собрания поддержал законодательную инициативу, призванную обеспечить переход по наследству родственникам Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы нереализованного права на льготное получение земельного участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Сейчас такое право предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи. Авторы законопроекта – среди них сенатор от Псковской области Андрей Турчак – предлагают разрешить супругам, детям и родителям обладателя почётного воинского звания в случае его смерти, в том числе и при посмертном награждении, получить льготную землю.

Также предлагается дополнить виды использования предоставляемых земельных участков. Согласно действующему законодательству Герои России могут бесплатно получить участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства. Законопроект предлагает давать эти участки и для ведения фермерского хозяйства.