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Спорт

Псковские биатлонисты успешно выступили на первенстве России

Фото из Telegram-канала администрации Пскова

Псковские биатлонисты успешно выступили на первенстве России среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Соревнования проходили в Смоленской области, в них приняли участие около 270 спортсменов из 35 регионов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Биатлонисты псковской школы «Ника», воспитанники тренера Олега Макеева, показали отличные результаты. Глеб Макеев в индивидуальной гонке завоевал бронзу, а в спринте вошел в десятку лучших спортсменов России своей возрастной группы. Карина Смирнова вошла в 30 лучших биатлонистов России своей возрастной группы в спринте.

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