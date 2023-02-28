Госдума одобрила законопроект, освобождающий мобилизованных от пеней по ЖКХ

16:18, 28 февраля 2023, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от пеней за оплату ЖКХ мобилизованных и членов их семей на время специальной военной операции (СВО). Поправки планируется внести в статью 91 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Планируется заменить ее содержание на «Граждане, призванные на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации» и члены их семей на период участия указанных граждан в специальной военной операции».

Сейчас от начисления пеней за долги по ЖКХ освобождаются граждане РФ, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.