Две улицы Пскова закроют для движения транспорта в начале марта

15:49, 28 февраля 2023, ПАИ

В связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения временно закрывается движение автотранспорта по улице Ленинградской и Брусничному переулку в Пскове, сообщает официальный портал администрации города.

С 1 по 3 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыт участок проезжей части переулка Брусничного от дома № 8 до улицы Окулича-Казарина.

С 1 по 7 марта с 8:00 до 17:00 закрывается для движения транспорта участок проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50.

С 9 по 15 марта с 8:00 до 17:00 запрет движения будет распространяться на участок улицы Ленинградской от дома № 64а до дома № 60.

В ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.