Десятый выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»

15:46, 28 февраля 2023, ПАИ

Десятый выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский».

В программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал о том, чем вызваны боли в стопах ног, разновидностях патологий, что влечет за собой изменение механики движения, а также как избежать разрушения конечности.

В этот раз специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.

Десятый выпуск программы можно посмотреть по ссылке.

Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.